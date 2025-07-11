Пензенец вырастил на участке 60 запрещенных кустов

11.07.2025 | 09:48

40-летнему пензенцу грозит наказание за выращивание наркосодержащего растения. Кусты росли на участке мужчины в СНТ в Железнодорожном районе областного центра.

Часть из 60 кустов конопли мужчина уже собрал, засушил и хранил на чердаке дома. Нелегальный огород и «урожай» пензенца полицейские нашли во время обыска.

«Со слов подозреваемого, растения он выращивал для личного употребления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту незаконного культивирования конопли возбудили уголовное дело. «Огороднику» грозит до 2 лет лишения свободы.

В отношении него избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.