В Шемышейском районе инвалида приговорили к работам из-за растения

30.07.2025 | 19:10

В Шемышейском районе осудили 39-летнего жителя села Русская Норка, нарвавшего на улице дикую коноплю. Он хранил ее, пока об этом не узнали полицейские.

Растение мужчина собрал в июле 2022 года и спрятал в деревянной постройке на территории одного из домов. Намерения продавать добычу у него не было - хотел употребить сам.

Масса конопли (в перерасчете на высушенное состояние) составила 56,06 г.

На сельчанина - пенсионера по инвалидности завели уголовное дело.

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов», - сообщили в Шемышейском районном суде.

Ранее в Пензе завели уголовное дело на 40-летнего горожанина. Он вырастил 60 кустов конопли на участке в СНТ в Железнодорожном районе областного центра.