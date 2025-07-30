Из жизни

В Шемышейском районе инвалида приговорили к работам из-за растения

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В Шемышейском районе осудили 39-летнего жителя села Русская Норка, нарвавшего на улице дикую коноплю. Он хранил ее, пока об этом не узнали полицейские.

Растение мужчина собрал в июле 2022 года и спрятал в деревянной постройке на территории одного из домов. Намерения продавать добычу у него не было - хотел употребить сам.

Масса конопли (в перерасчете на высушенное состояние) составила 56,06 г.

На сельчанина - пенсионера по инвалидности завели уголовное дело.

«Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов», - сообщили в Шемышейском районном суде.

Ранее в Пензе завели уголовное дело на 40-летнего горожанина. Он вырастил 60 кустов конопли на участке в СНТ в Железнодорожном районе областного центра.

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