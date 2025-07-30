В Пачелмском районе женщину осудили за ложный донос в полицию

30.07.2025 | 20:37

Жительницу Пачелмского района осудили за ложный донос. Она заявила, что ее хотели убить.

В начале июня пожилая женщина в нетрезвом состоянии написала заявление в полицию. Сельчанка рассказала, что ей угрожал расправой мужчина, у того якобы был нож.

Однако никто в отношении местной жительницы подобного преступления не совершал. За ложный донос на нее завели уголовное дело.

В конце концов женщина дала правдивые показания.

«Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей», -сообщили в Пачелмском районном суде.

Ранее в Пензе под статью попал мужчина, пожелавший отомстить таксисту за дорогостоящую поездку. Он обвинил водителя в краже денег, но теперь сам может лишиться свободы.