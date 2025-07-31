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Из жизни

На ул. Кирова в Пензе над проезжей частью повис оборванный провод

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Утром в четверг, 31 июля, на улице Кирова в Пензе оборвались провода. Они повисли над проезжей частью на отрезке за перекрестком с улицей Кураева в направлении памятника Первопоселенцу.

В результате около 8:30 оказалось затруднено движение по левой полосе.

Инциденты подобного рода случаются в Пензе часто. Так, 15 мая кабель оборвался и повис на улице Карпинского. Автомобилисты и пешеходы вынуждены были передвигаться медленно и с большой осторожностью.

4 апреля на улице Ленина произошло возгорание контактной линии троллейбуса. Провод несколько секунд искрил ярким белым светом, затем огонь угас.

7 марта обрыв случился на проспекте Строителей, в районе ТРЦ «Берлин». 4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки над проезжей частью улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что после этого отключили свет.

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