На ул. Кирова в Пензе над проезжей частью повис оборванный провод

31.07.2025 | 10:19

Утром в четверг, 31 июля, на улице Кирова в Пензе оборвались провода. Они повисли над проезжей частью на отрезке за перекрестком с улицей Кураева в направлении памятника Первопоселенцу.

В результате около 8:30 оказалось затруднено движение по левой полосе.

Инциденты подобного рода случаются в Пензе часто. Так, 15 мая кабель оборвался и повис на улице Карпинского. Автомобилисты и пешеходы вынуждены были передвигаться медленно и с большой осторожностью.

4 апреля на улице Ленина произошло возгорание контактной линии троллейбуса. Провод несколько секунд искрил ярким белым светом, затем огонь угас.

7 марта обрыв случился на проспекте Строителей, в районе ТРЦ «Берлин». 4 марта жителей Пензы встревожили яркие вспышки над проезжей частью улицы Баумана. Местная жительница сообщила, что после этого отключили свет.