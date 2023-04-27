В Пензе родители просят привести в порядок дорогу к гимназии № 42

27.04.2023 | 21:25

Нелегок путь к знаниям. От асфальтированной дороги, ведущей в гимназию № 42, мало что осталось - сплошь одни ямы, бугры, торчащая арматура на месте, где когда-то был бордюр. На отвратительное состояние тротуара пожаловались родители школьников, которые с риском для здоровья водят детей на занятия.

«Одни катакомбы. Выход из большой гимназии - в сторону Кронштадтской. Сразу выходишь из ворот - и нет дороги. Я сегодня упала и повредила ногу. Кто должен отремонтировать дороги?» - возмутилась пензячка.

Земля муниципальная, благоустройством данной территории обязан заняться город. Вопрос, когда это случится, остается открытым. Проблеме уже не один год.

«Летом ничего, а когда плохая погода, тут и грязь, и вода, не пройдешь. А зимой скользишь, неровно все», - пожаловалась женщина.

Руководство гимназии не дало журналистам «Службы 11» официальных комментариев без согласования с управлением образования. Но в неформальной беседе заместитель директора пояснил, что учебное заведение не раз обращалось в администрацию района и к депутату округа с просьбой привести в порядок эту часть пешеходной зоны.

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