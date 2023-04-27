Рабочие оставили кучи стекловаты после ремонта сетей на Минской

27.04.2023 | 21:44

«Стекловата. И руками трогать, и дышать этим нельзя», - сообщил пензенец.

Использованный утеплитель оставили ресурсники после ремонта коммуникаций на улице Минской. Они устранили утечку на надземной ветке тепловых сетей. Но материал, который смыло водой, рабочие сложили в кучи у опор, хотя надо было вывезти немедленно.

«Мы звонили, говорили - бестолково!» - заявила Любовь Федоровна.

бывшая старшая по дому № 14 на Минской не может равнодушно пройти мимо беспорядка. Тем более что сама знает, чем обернется любопытство детей, если они захотят потрогать материал у опор теплотрассы.

«Внуки у меня выросли, голова перестала болеть на эту тему. Уже устала», - отметила горожанка.

Коммунальные службы в эти закоулки не заглядывают, волонтеры проходят мимо. Остается лишь напомнить ресусрникам о неубранном теплоизоляционном материале, опасном для здоровья, особенно для аллергиков и астматиков. Кучи стекловаты лежат на въезде к домам № 12 и 14 на Минской.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).