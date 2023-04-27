Обустройство парковки на Ладожской возмутило местных жителей

27.04.2023 | 22:13

Захватом придомовой территории называют события, происходящие во дворе, в пятиэтажке на Ладожской, 67. Жители соседнего строения № 69 решили обустроить парковку на земле, им не принадлежащей. Уже завезли щебень, начали разравнивать площадку.

«Я позвонила в полицию. Через какое-то время приехала патрульная машина: «А с какой стати вы нас вызвали?» Я говорю: «Мне посоветовали это в администрации». Разве это не захват? Все-таки заявление приняли», - рассказала Наталья Константиновна.

Активистка показала документы, согласно которым территория рядом с центральным тепловым пунктом относится к дому № 67.

Управляющая компания АО «Арбековское», обслуживающая многоэтажку, в борьбе за землю участия почему-то не принимает. Люди остались один на один со своей проблемой.

Председатель ЖСК «Октябрьский» по Ладожской, 69, объяснила сложившуюся ситуацию.

«Мы добро никакое не давали, территория не наша, чужого дома. А то, что кто-то там что-то занял - я как могу повлиять на жителей? То, что на нашей земле, у нас все происходит по результатам голосования. А там, получается, самозахват», - сообщила она.

Остановить его не могут даже представители районной администрации, куда Наталья Константиновна обращалась несколько раз.

«Сначала просто заявления писала. Ответы я считаю чиновничьей отпиской, содержание едино во всех трех - что при выходе специалистов на территорию ничего противозаконного обнаружено не было», - пожаловалась она.

Тем временем люди, обустраивающие стоянку под автомобили, заявляют, что получили разрешение от тепловиков. За разъяснениями журналисты «Службы 11» обратились в ресурсоснабжающую организацию. Там пообещали проверить информацию.

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