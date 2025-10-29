Сетевое издание|18+|Суббота|1 ноя 2025|00:53
Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее

В Пензе пешеходы рискуют остаться незамеченными на переходе напротив дома № 48 на улице Попова. Там отсутствует освещение.

Еще 26 сентября в телеграм-канале PenzaInform появился пост жительницы Западной Поляны. Она рассказала, что переход оборудован дополнительным освещением, но оно не подключено, из-за чего в темное время суток увидеть людей на дороге трудно.

30 сентября представитель управления ЖКХ сообщил: информация направлена в адрес профильных специалистов. Однако к 29 октября светлее на участке не стало.

«Ничего не сделано. Прошу принять меры по подключению светильников, освещению пешеходного перехода!» - снова обратилась к чиновникам и коммунальщикам пензячка.

Ранее жители Сердобска пожаловались на полное отсутствие освещения на участке улицы Комсомольской. Пешеходы и водители вынуждены пробираться в кромешной тьме вот уже 4 месяца.

