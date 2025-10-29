Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее

В Пензе пешеходы рискуют остаться незамеченными на переходе напротив дома № 48 на улице Попова. Там отсутствует освещение.
Еще 26 сентября в телеграм-канале PenzaInform появился пост жительницы Западной Поляны. Она рассказала, что переход оборудован дополнительным освещением, но оно не подключено, из-за чего в темное время суток увидеть людей на дороге трудно.
30 сентября представитель управления ЖКХ сообщил: информация направлена в адрес профильных специалистов. Однако к 29 октября светлее на участке не стало.
«Ничего не сделано. Прошу принять меры по подключению светильников, освещению пешеходного перехода!» - снова обратилась к чиновникам и коммунальщикам пензячка.
Ранее жители Сердобска пожаловались на полное отсутствие освещения на участке улицы Комсомольской. Пешеходы и водители вынуждены пробираться в кромешной тьме вот уже 4 месяца.
Новости по теме
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
- В «Буртасах» для безопасности тренировок обновили освещение
- Вадим Супиков помог пензенцам решить проблему с освещением
- Пензенцы могут пожаловаться министру на проблемы с интернетом
- «Черная дыра»: в Сердобске на важной дороге 4 месяца нет освещения
- На расширение сетей освещения в Заре выделили более 5 млн рублей
- После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт
- Специалисты занялись мостом с неровностями на М-5
- Жалобы пензячек, которых склоняют к аборту, примет специальный чат-бот
- Председатель СКР заинтересовался проблемой жителей Средней Елюзани
Последние новости
- Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам
- После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт
- «Смотрите, какие прыжки!»: водитель поделился видео с моста на М-5
- В Пензе дети забрались на крышу многоэтажки на улице Воронова
- Тропа здоровья в Пензе стала скользкой из-за листвы
- В лесу рядом с дублером Окружной выросла свалка
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!