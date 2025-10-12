После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт

12.10.2025 | 13:19

Участок дороги на пересечении улиц Свердлова и Богданова, где ранее специалисты прокладывали сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, вызвал у пензенцев вопросы - после работ покрытие не восстановили должным образом.

«Открыть - открыли, но это разве доделали?» - написал горожанин в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ».

Он сфотографировал участок в субботу, 11 октября. На снимках видно, что вместо гладкого асфальта там утрамбован слой щебня.

Кроме того, пензенец обратил внимание на состояние светофора для пешеходов - устройство деформировано.

Проезжая часть на пересечении улиц Свердлова и Богданова не впервые вызывает недовольство у горожан. В июле на ней ушло под землю дорожное покрытие.