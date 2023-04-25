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Из жизни

В Пензе росгвардейцы задержали рыбака-нарушителя

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В Пензе сотрудники Росгвардии задержали рыбака, подозреваемого в незаконном вылове. О нарушителе им сообщили очевидцы.

Это случилось около 11 часов утра в понедельник, 24 апреля, на острове Пески.

Прибывший на место наряд Росгвардии обратил внимание на плывущую лодку. В ней находился мужчина, он вынимал из воды сети.

«Когда лодка приблизилась к берегу, стражи правопорядка подошли побеседовать с рыбаком. Увидев служебный автомобиль, 45-летний нарушитель попытался скрыть свои противоправные действия и покинуть место происшествия. Благодаря профессионализму бойцов Росгвардии злоумышленник был обнаружен и задержан», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Следственно-оперативная группа изъяла у мужчины улов и сети. Задержанного передали полиции.

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