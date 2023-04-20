Сетевое издание|18+|Четверг|20 апр 2023|22:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Жители Ахун дождались появления пешеходной зоны на ул. Мичурина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жители Ахун теперь смело шагают по улице Мичурина. В районе наконец-то появилась пешеходная зона. Раньше люди, передвигающиеся на своих двоих, делили дорогу с автомобилистами. Причем тем же маршрутом пользовались и школьники: неподалеку располагается образовательное учреждение № 19.

Вопрос безопасности решен, но не до конца.

«В правую сторону тоже нужно тротуар делать, потому что мы ходим по проезжей части, иногда водители сигналят», - пожаловался мужчина.

Высказав свою точку зрения, он продолжил путь уже по дороге с машинами. Иных претензий у Александра Ивановича к новому тротуару нет: ровный, широкий, есть освещение от соседних домов.

На обустройство пешеходной зоны было потрачено около двух миллионов рублей. К работам приступили осенью 2022 года.

Некоторые местные активисты тогда выступали против проекта, предложенного управлением жилищно-коммунального хозяйства. В частности, они указывали городским властям на наличие канализационных коллекторов вдоль автомагистрали, которые должны были помешать строительству тротуара.

Однако рабочие справились с поставленной задачей. Теперь дело за ресурсниками. Им необходимо закрыть бетонные кольца колодцев, тогда этот путь станет на 100% безопасным.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте