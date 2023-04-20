Жители Ахун дождались появления пешеходной зоны на ул. Мичурина

20.04.2023 | 21:07

Жители Ахун теперь смело шагают по улице Мичурина. В районе наконец-то появилась пешеходная зона. Раньше люди, передвигающиеся на своих двоих, делили дорогу с автомобилистами. Причем тем же маршрутом пользовались и школьники: неподалеку располагается образовательное учреждение № 19.

Вопрос безопасности решен, но не до конца.

«В правую сторону тоже нужно тротуар делать, потому что мы ходим по проезжей части, иногда водители сигналят», - пожаловался мужчина.

Высказав свою точку зрения, он продолжил путь уже по дороге с машинами. Иных претензий у Александра Ивановича к новому тротуару нет: ровный, широкий, есть освещение от соседних домов.

На обустройство пешеходной зоны было потрачено около двух миллионов рублей. К работам приступили осенью 2022 года.

Некоторые местные активисты тогда выступали против проекта, предложенного управлением жилищно-коммунального хозяйства. В частности, они указывали городским властям на наличие канализационных коллекторов вдоль автомагистрали, которые должны были помешать строительству тротуара.

Однако рабочие справились с поставленной задачей. Теперь дело за ресурсниками. Им необходимо закрыть бетонные кольца колодцев, тогда этот путь станет на 100% безопасным.

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