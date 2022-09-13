Общество

На тротуар в Ахунах потратят около 2 миллионов рублей

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«Поликлиника детская, а дороги вообще нет и тротуара», - сообщила горожанка.

О необходимости пешеходной зоны жители Ахун говорили несколько последних лет. И вот их просьбы услышаны. Вдоль дороги на участке улицы Мичурина от Лесозащитной до Ягодной приступили к обустройству тротуара. Его протяженность будет 260 метров, ширина - 3. На месте работают сотрудники «Пензавтодора».

«Муниципальное бюджетное предприятие было создано для выполнения городских заданий. Это и есть прямое поручение, которое мы должны исполнять. У нас есть асфальтоукладчики, катки, свой асфальтобетонный завод, вся техника в наличии - своя», - отметил руководитель МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

«Устройство бортового камня - в первую очередь, автогрейдер подготавливает основание под его устройство. Затем будет производиться щебеночное основание и укладка асфальтобетонной смеси», - объяснил заместитель начальника участка Рамиль Патеев.

Молодой человек из числа местных активистов, выступающих за безопасность пешеходов, говорит, что дети идут в школу по дороге, каждый раз рискуя жизнью. Поэтому на линейке 1 Сентября подошли к главе региона и попросили помочь.

«Слава богу, хоть начали. Жители увидят и все будут очень рады, однозначно», - рассказал он.

«Ориентировочно 2 миллиона рублей будет затрачено на обустройство данного тротуара за счет бюджета города Пензы», - сообщил Артем Спиридонов.

Построить пешеходную дорожку должны в максимально короткие сроки. Рассчитывают, что в сентябре, если погода не помешает, сдадут объект.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Весь вопрос а нужен ли он там,и что даст.Тротуар не даст ливнёвым водам стекать естественным путём,начнутся подтопления.


Имя: Гость
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