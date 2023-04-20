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Из жизни

На улице Антонова водитель чудом избежал серьезной аварии

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Несмотря на благоприятные погодные условия и светлое время суток, утром в четверг, 20 апреля, на улице Антонова в Пензе едва не случилось ДТП.

Причиной тому стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Один из участников инцидента выложил в Сеть запись с регистратора в своей машине. На видео запечатлено: мужчина едет по улице Антонова, а от дома № 76 (рядом со школой № 77) на главную дорогу выруливает другой автомобиль.

При этом второй водитель либо совершенно не смотрит по сторонам, либо уверен, что его должны пропустить.

Владелец регистратора ударяет по тормозам и выкручивает руль, чтобы избежать ДТП. Слова, которыми он сопровождает вынужденный маневр, пришлось вырезать.

Этим же утром на Арбековском путепроводе легковой автомобиль въехал в стоявший ярко-оранжевый КамАЗ с включенными проблесковыми маячками и размещенными на кузове предупредительными знаками.

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Источник — видео t.me/chs_penza
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