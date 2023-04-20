В Пензе водитель не заметил ярко-оранжевый КамАЗ на путепроводе

Момент утреннего ДТП на Арбековском путепроводе снял на видео проезжавший мимо водитель. Но даже при просмотре записи непонятно, почему случилась авария.
Ролик размещен в соцсети «ВКонтакте».
Автор указал, что он был снят в четверг, 20 апреля, в 9:32.
На видео запечатлено, как легковой автомобиль двигается по третьей полосе путепровода в сторону центра. Впереди стоит дорожная техника - ярко-оранжевый КамАЗ с включенными проблесковыми маячками и размещенными на кузове предупредительными знаками. Тем не менее водитель легковой машины, не сбавляя скорости, въезжает в нее.
«Залип в телефоне», «Видит бог не нужна ему машина», - прокомментировали ролик пензенские водители.
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