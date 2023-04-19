Многострадальную мусорную площадку в Заре привели в порядок

19.04.2023 | 21:18

Почти каждое утро молодые люди собирают мусор, лежащий вокруг металлических баков на контейнерной площадке в Заре. Благодаря их усилиям и работе коммунальных служб этот пункт сбора ТКО заметно преобразился. Огороженную территорию засыпали щебнем, рядом с местом утилизации отходов тоже потрудились дворники.

Еще совсем недавно здесь было все усеяно бутылками, пакетами, коробками. Именно так все выглядело зимой прошлого года.

«Я думаю, что это из города везут, машины постоянно стоят, по утрам и вечерам здесь очередь», - жаловалась местная жительница.

Представители коммунальных служб, пожалуй, впервые за свою практику приехали на контейнерную площадку, так сказать, вхолостую. Забирать им оказалось нечего.

Специалистов, занимающихся благоустройством, съемочная группа «Службы 11» встретила в Заре. Они должны были вывести крупногабаритные отходы: старую мебель, сантехнику, строительный мусор - все то, что пензенцы выбрасывают во время ремонта. По словам мужчин, такой идеальный пейзаж просуществует недолго.

«Здесь свиньи живут!» - заявили они.

Журналистам искренне хотелось бы верить в обратное. Кто прав, будет ясно уже совсем скоро.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).