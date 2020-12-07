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Из жизни

Контейнерную площадку в Заре захламили растительным мусором

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Куча веток выше человеческого роста - демонстрирует жительница дома № 2 на 1-й Магистральной улице свалку напротив ее забора. К контейнерной площадке традиционно несут ненужное владельцы участков в частном секторе Зари. Только вот вывозить все это коммунальщики не торопятся.

«Все лето возят с новых огородов, с дач возят, с новостроек. Одна-единственная мусорка на весь микрорайон», - пожаловалась местная жительница Лариса Андреевна.

Женщина обращалась в организацию, которая занимается опустошением контейнеров, с просьбой заодно захватить и растительные отходы. Все сразу не получится, но если бы работники понемногу брали каждый раз, то территория стала бы чище.

«Они сказали, что договор только на мелкий мусор, а на крупный нет. Я не знаю, с кем бороться. Мыши гуляют, у меня даже дома мыши», - сообщила Лариса Андреевна.

Проблему решить можно, уверена женщина. Ведь земля там муниципальная, город заинтересован в том, чтобы территория оставалась чистой и при этом не платить за утилизацию чужого мусора.

«Повесить видеокамеру, заключить со всеми договора. И все», - пояснила женщина.

Она долгое время жила в Казахстане, там система иная, говорит Лариса Андреевна. Всех обязывают заключать договор на вывоз отходов. Соответственно, никому нет смысла нести что-то на чужую контейнерную площадку. Владельцы участков складывают мусор возле дома, а коммунальщики должны его забрать полностью.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мыши гуляют, у меня даже дома мыши
Налим,это знак.Мыши они к воде.Вот место для фонтана,а мусорку ликвидировать.Мусор пусть сами в Чемодановку возят.А амбулатория давно устарела.Её пора снести и поставить твой любимый памятник,памятник геям.

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