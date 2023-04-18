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Из жизни

Житель дома на Беляева, 41, предложил заселить туда депутатов

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Навести порядок в доме на Беляева, 41, решится только самый закаленный специалист клининговой компании, который всякого насмотрелся на практике. Комментировать процесс женщина отказалась, поскольку и так видно, с чем ей приходится иметь дело. Бывшее общежитие быстро зарастает грязью и мусором после уборки.

«Бардак разводят сами жильцы. Выхожу - женщина идет (я ее знаю), пакет ставит. Мусорка рядом, пожалуйста, отнесите! Вчера парень на другом сидит и лампочку выкручивает. Говорю: «Я вам сейчас как уши оторву!» Они убежали», - рассказала Тамара Григорьевна.

Двери всегда нараспашку, чем пользуются граждане, которым невтерпеж в туалет. Они не ищут санузлы - пристраиваются прямо в углу фойе или идут под лестницу. Вечерами забегают выпить в тепле, закусить и снова воспользоваться коридором как отхожим местом.

«Тут света нет. Я здесь снимаю комнату, потому что бывший бомж. Порядок надо. Депутата сюда, всех «шишек» сюда привезти и поселить, чтобы они здесь пожили немножко, покормили тараканов», - предложил Виталий.

Может, удалось бы тогда наладить дисциплину и добиться чистоты, что пытались сделать активисты, только их мало.

Уборку инициировала обслуживающая организация «Жилье-22». Она регулярно приглашает закаленных специалистов отмывать коридоры в доме на Беляева, 41.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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