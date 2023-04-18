Пензячка пожаловалась на разрушенную плитку в центре

18.04.2023 | 21:34

Когда тротуары выкладывают плиткой, горожане этот процесс приветствуют. Но горько разочарование при виде раздавленных керамических конструкций, пролежавших на улицах города меньше десяти лет.

«Изначально, когда положили, была очень скользкая плитка, люди шли по газону, выходили на дорогу, подвергали свою жизнь опасности. Сейчас она уже не скользкая, вся искрошилась, куски лежат, выбоины. А тут идут школьники, мамы с колясками, пожилые люди. Очень опасно», - пожаловалась Елена Евгеньевна.

Пензячка живет на улице Карла Маркса и не могла не заметить, как быстро разрушился участок на перекрестке с улицей Володарского. Пешеходы поделились мнением, по какой причине это могло произойти.

«Хожу - падаю, сто раз спотыкался. Это головотяпы делают плитку», - заявил мужчина.

«Ведь это для людей делалось, наверное, надо было думать, какое сюда нужно покрытие. Мне кажется, некачественный материал», - предположила пенсионерка.

«Это раньше, в Советском Союзе - у меня стенка до сих пор стоит. А дочка мебель покупала себе дорогую - уже разваливается, отходит. Так что все некачественное», - отметила прохожая.

Гарантийные сроки уже прошли. С каждой зимой все меньше плиток остается на тротуаре. Они крошатся, еще с десяток уже отслоились, скоро станут жертвой автомобилей или рассыплются под ногами пешеходов.

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