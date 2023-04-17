Мощеную дорожку возле Спасского собора перегородили забором

17.04.2023 | 13:22

Единственная дорожка, по которой можно было пройти с коляской от Спасской площади к памятнику Матери и бывшему кинотеатру «Родина», стала недоступной для горожан.

По неизвестным причинам было принято решение перегородить ее забором.

Теперь, чтобы попасть к перечисленным объектам или выйти на Московскую, мамам с колясками нужно двигаться вдоль епархии к улице Карла Маркса и спускаться уже по ней. При этом перед епархией - проезжая часть.

«Кто этот человек, который придумал загородить мощеную тропинку? И во сколько это стало бюджетных денег?» - интересуются пензенцы.

На лестницах от собора, ведущих к «Родине», пандусов нет.