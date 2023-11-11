В Пензе такси вылетело с дороги и врезалось в забор

В Пензе утром в субботу, 11 ноября, произошло ДТП с участием такси.
Видео с места случившегося попало в Сеть. На нем видно, что белый автомобиль с черными шашечками вылетел с проезжей части, сбил придорожное ограждение и врезался в забор.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
Автор указал, что ДТП произошло в районе пересечения улиц Суворова и Толстого.
«Как так то?», «На работу опаздывал», - пишут комментаторы.
«Таксист», - резюмировал один из них.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀