В Пензе строителей обяжут следить за высотой и цветом заборов

В Пензе ужесточат требования по ограждению строительных площадок и мест вскрышных работ. С такой инициативой глава города Александр Басенко выступил на совещании во вторник, 16 апреля.
Необходимые изменения должны быть внесены в соответствующий раздел правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка, считает он.
«Некоторые площадки простаивают годами без признаков строительства. При этом они могут быть не огорожены, либо со временем конструкции приходят в негодность, портят внешний облик города. Это вопрос не только эстетического восприятия, но в первую очередь безопасности наших жителей. Особенно это касается детей, для которых заброшенная стройка может стать местом игр», - отметил Басенко.
По его мнению, нужно обязать собственников не только огораживать объекты, но и соблюдать такие характеристики, как высота и цвет заборов, а также рекомендации по применяемым материалам.
К примеру, допустима баннерная ткань, если на ней указано, какой объект возводится.
«Особое внимание Александр Басенко обратил на состояние мест, где в аварийном и плановом порядке проводится ремонт инженерных сетей. Учитывая, что эти участки могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан, требования по их ограждению также должны быть ужесточены», - пояснили в пресс-службе мэрии.
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