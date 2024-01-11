В Пензу из Греции привезут башмачок святителя Спиридона

В субботу, 13 января, в Спасский кафедральный собор привезут башмачок с мощей святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.
Святыня, которую благотворитель доставит с греческого острова Корфу, прибудет в 16:45 и останется в храме навсегда, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.
Принято считать, что епископ Спиридон был борцом за справедливость и очень милосердным человеком, часто помогал бедным.
«Нетленные мощи святителя хранятся в храме на греческом острове Корфу. Благодатью Божией тело святого Спиридона остается мягким и теплым, на нем архиерейское облачение, а на ногах - бархатные тапочки (башмачки). Эти тапочки обладают чудесным свойством: за год пребывания на теле святого они изнашиваются. Верующие любят говорить, что святитель до сих пор странствует по миру и своими молитвами помогает людям», - уточнили в епархии.
Поясняется, что из-за изношенности тапочки каждый год меняют, а старые передают в храмы и монастыри, чтобы паломники могли приходить к святыням.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀