В Пензу из Греции привезут башмачок святителя Спиридона

11.01.2024 | 17:51

В субботу, 13 января, в Спасский кафедральный собор привезут башмачок с мощей святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.

Святыня, которую благотворитель доставит с греческого острова Корфу, прибудет в 16:45 и останется в храме навсегда, уточнили в информационном отделе Пензенской епархии.

Принято считать, что епископ Спиридон был борцом за справедливость и очень милосердным человеком, часто помогал бедным.

«Нетленные мощи святителя хранятся в храме на греческом острове Корфу. Благодатью Божией тело святого Спиридона остается мягким и теплым, на нем архиерейское облачение, а на ногах - бархатные тапочки (башмачки). Эти тапочки обладают чудесным свойством: за год пребывания на теле святого они изнашиваются. Верующие любят говорить, что святитель до сих пор странствует по миру и своими молитвами помогает людям», - уточнили в епархии.

Поясняется, что из-за изношенности тапочки каждый год меняют, а старые передают в храмы и монастыри, чтобы паломники могли приходить к святыням.