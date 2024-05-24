Сетевое издание|18+|Пятница|24 мая 2024|16:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В частном секторе Пензы заблудившийся лосенок сломал забор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 24 мая, жители частного сектора на окраине Пензы увидели детеныша дикого копытного животного.

«Сегодня утром в Терновке бегал маленький лосенок, очень напуганный и растерянный. Очевидцы вызывали спасателей», - сообщает автор поста в одном из пензенских телеграм-каналов.

Там же опубликовано видео. На кадрах длинноногий лосенок идет вдоль забора, ограждающего дом, а затем штурмует его, попутно ломая одну из секций. С усилием перевалившись через препятствие, он бродит по огороду.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рассказали, что информация туда поступила.

«Специалисты выехали в указанное место, но животное там не нашли. По словам очевидцев, лосенок ушел в сторону села Засечного», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Просто Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте