В частном секторе Пензы заблудившийся лосенок сломал забор

24.05.2024 | 14:43

В пятницу, 24 мая, жители частного сектора на окраине Пензы увидели детеныша дикого копытного животного.

«Сегодня утром в Терновке бегал маленький лосенок, очень напуганный и растерянный. Очевидцы вызывали спасателей», - сообщает автор поста в одном из пензенских телеграм-каналов.

Там же опубликовано видео. На кадрах длинноногий лосенок идет вдоль забора, ограждающего дом, а затем штурмует его, попутно ломая одну из секций. С усилием перевалившись через препятствие, он бродит по огороду.

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рассказали, что информация туда поступила.

«Специалисты выехали в указанное место, но животное там не нашли. По словам очевидцев, лосенок ушел в сторону села Засечного», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе минлесхоза.