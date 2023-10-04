Новое здание цирка открылось взорам пензенцев

04.10.2023 | 15:47

У здания пензенского цирка, которое строят несколько лет, частично исчез глухой забор. Объект теперь обнесен металлической сеткой, позволяющей разглядеть сооружение целиком.

Зеленые профлисты остались только сбоку, ближе к улице Пушкина, отмечают пензенцы, прогуливающиеся рядом.

Вниманию прохожих открылись входные группы цирка и прилегающая к зданию территория, которую сейчас благоустраивают.

Также рабочие меняют витражные окна, разбитые хулиганами в прежние годы.

Цирк обещают открыть в марте 2024 года. Он строится с 2013-го. Изначально планировалось возвести его к 2014-му, но процесс затянулся на десяток лет.