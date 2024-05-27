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Общество

На бетонном заборе Военного Городка появятся новые рисунки

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Юные художники продолжат украшать рисунками плиты бетонного забора Военного Городка на Западной Поляне. В пятницу, 31 мая, в Пензенской области состоится XVIII региональный фестиваль детского настенного рисунка.

Превращать забор в галерею под открытым небом начали в прошлом году. Тогда в фестивале приняли участие 70 учеников детских художественных школ со всего региона.

В 2023-м темой работ было лето, теперь их посвятят объявленному в России Году семьи.

Фестиваль стартует в 10:00 на Олимпийской аллее.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно в канун Международного дня защиты детей. «За 18 лет в конкурсе приняли участие более одной тысячи учащихся школ искусств из разных районов области», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Источник — фото pixabay.com
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