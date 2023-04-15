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Из жизни

Пензенцы ждут исчезновения гор мусора у Дворца водного спорта

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Любовь Александровну знают многие жители Южной Поляны. Женщина на безвозмездной основе занимается благоустройством территории рядом с Дворцом водного спорта. Подметает тротуары, собирает пожухлую листву с газонов. Прохожие говорят ей спасибо за активную гражданскую позицию.

«Я без конца хожу и убираю. И дворнику помогаю, и уборщице. Везде. Это чья территория? Дворца водного спорта. Они там убрали и вон там, а это, говорят, не наша, городская. Но кто из города сюда придет? Они за столами сидят, за компьютерами. Кто придет сюда убирать это все?» - отметила женщина.

Некому освободить от мусора и территорию возле контейнерной площадки. Сюда несут ветки, листья, доски, коробки и так далее со всего района. Настоящая свалка в городской черте. Не один самосвал потребуется, чтобы вывести горы мусора.

«Каждую весну, и каждый день, и бесконечно. Один раз приехала машина, когда мы пожаловались, на второй день пришли - машина приехала, немножко забрала ковшом и уехала», - рассказала Любовь Александровна.

Чуть больше недели остается до окончания месячника по благоустройству. Жители Южной Поляны очень надеются, что коммунальщикам хватит времени, чтобы навести чистоту и здесь. В ближайших дворах активные пензенцы уже убрались.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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