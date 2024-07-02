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Из жизни

Пензенца не устроил летний режим работы ФОКов

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Жителя Пензы Александра И. возмутил режим работы некоторых физкультурно-оздоровительных комплексов областного центра. По его словам, «Олимпийский» (микрорайон ГПЗ), «Чайка» (Арбеково) и другие закрываются в 21:00.

«Это как понять?! Лето, жара, после работы население хочет заниматься спортом, а возможности нет. ФОКи не пустуют в вечернее время! Это злонамеренный акт, вредительство или профнепригодность чиновников?!» - высказался мужчина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На его сообщение ответил представитель Министерства физической культуры и спорта Пензенской области. Он назвал причины закрытия комплексов в 21:00.

«Дворец спорта «Олимпийский» в настоящее время работает до 21:00, так как на период июля 2024 года бассейн во дворце спорта не работает. Ежегодно в летнее время работа бассейна приостанавливается для проведения профилактических работ. Это очистка чаши, косметический ремонт, проверка работы всех технических систем. Возобновление работы бассейна в прежнем режиме, то есть до 22:00, планируется в августе 2024 года», - объяснили Александру.

Что касается ФОК «Чайка», то с 1 июня его закрыли для ремонта полов. Согласно информации на портале госзакупок, стоимость работ - 1,7 млн рублей.

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