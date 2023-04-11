В Пензе ветерану труда пришлось поработать за ресурсников

11.04.2023 | 18:40

Ветеран труда, имеющая федеральные награды пожилая пензячка на восьмом десятке лет вынуждена самостоятельно прокладывать путь к своей двухэтажке. После завершения ремонтных работ на водопроводных сетях ресурсоснабжающая организация не удосужилась благоустроить территорию возле дома № 25 на улице Фрунзе.

Долго местные активисты добивались восстановления дорожного полотна. В итоге коммунальщики доставили стройматериал и небрежно выгрузили его у подъезда.

«Здесь вообще овраг был, можно сказать, ходить невозможно было. Я говорю: вы хоть щебенку нам привезите. Сегодня я уходила в больницу, а пришла - свалили. А теперь что же? Тут дыра (в фундаменте. - Прим. ред), и я ее засыпаю, чтобы вода не шла», - рассказала пенсионерка.

Скромная труженица, попросившая не называть ее имени, сетует на житейские проблемы, которые не дают пенсионерке расслабиться на заслуженном отдыхе. Говорит, что из-за постоянной воды в подполе пошатнулось здоровье, причем не только ее собственное, страдают и члены семьи.

«Мы задыхаемся. У нас маленький ребенок, четыре годика. Пять дней ходим в садик, 10 сидим. И никому ничего не надо», - пожаловалась женщина.

Безразличие коммунальщиков не перестает удивлять. А ведь совсем недавно в министерстве ЖКХ поднимался вопрос об увеличении штрафов для ресурсоснабжающих организаций, которые проводили земляные работы и не благоустроили территорию.

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