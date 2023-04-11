Появление ливневки создало проблемы жителям частного сектора в Пензе

11.04.2023 | 21:32

Вода вносит правки, корректирует стенки ливневой канавы на Верхне-Вишневой и в проезде Водопьянова - в ущерб жителям частного сектора. Улицы находятся на спуске, всегда страдали от весенних ручьев. По просьбам обитателей в прошлом году рабочие организации «Пензадормост» прибыли на Верхне-Вишневую.

«Выровняли дорогу и вдоль дороги, так как мы здесь на горе, сделали ливневку. И получилось вот что - стала вся ливневка осыпаться под забор, потому что вырыли трактором. Я просила, чтобы этого не делали, но не послушали», - пожаловалась Ирина Викторовна.

Грунт сползает, увлекая за собой ограды. Уже вывалилась часть со стороны второй квартиры дома № 68 в проезде Водопьянова. Хозяйка Валентина Васильевна предполагает, что обрушение целого пласта у входа лишь дело времени.

«Ну, а что мне теперь? По воздуху буду летать», - рассказала Валентина Васильевна.

Владельцы первой квартиры укрепляли грунт, асфальтировали двор и глубоко вкапывали опоры забора.

Потоки воды этой весной за несколько дней натворили бед.

«Был ручей, было все аккуратно и культурно, а когда вырыли все, одну сторону как бы закрепили, а вторая сторона так и осталась. Теперь все осыпается», - отметила Ирина Викторовна.

Странным образом ручьи потекли тоже мимо ливневки, размывая грунтовую дорогу и выворачивая бетонные блоки.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).