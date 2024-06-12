Сетевое издание|18+|Среда|12 июн 2024|14:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Простоявшую на солнце воду в бутылке назвали опасной для здоровья

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вода в пластиковой бутылке, пролежавшая на солнце 2 часа и более, опасна для здоровья. Ее состав может измениться под действием ультрафиолета.

Это касается любой воды - артезианской или налитой дома из фильтра.

Большая ошибка - взять с собой на пляж воду в пластиковой бутылке и оставить ее на солнце. Не стоит и приобретать такой товар у уличных торговцев, ведь неизвестно, сколько он простоял на жаре, отметил врач Рустем Садыков в беседе с изданием «Доктор Питер».

Под воздействием солнечных лучей происходит быстрое размножение бактерий в воде. Это проявляется, например, в изменении запаха и вкуса.

Исследования показали, что солнечный свет выщелачивает тяжелые металлы в воду, ее качество ухудшается. Хром, кадмий, свинец, никель и мышьяк, содержащиеся в бутилированном продукте, могут обрести токсичные свойства.

Кроме того, под действием ультрафиолета пластик разлагается, его частички могут попасть в воду, а затем - в организм и нанести вред здоровью.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте