Простоявшую на солнце воду в бутылке назвали опасной для здоровья

12.06.2024 | 12:37

Вода в пластиковой бутылке, пролежавшая на солнце 2 часа и более, опасна для здоровья. Ее состав может измениться под действием ультрафиолета.

Это касается любой воды - артезианской или налитой дома из фильтра.

Большая ошибка - взять с собой на пляж воду в пластиковой бутылке и оставить ее на солнце. Не стоит и приобретать такой товар у уличных торговцев, ведь неизвестно, сколько он простоял на жаре, отметил врач Рустем Садыков в беседе с изданием «Доктор Питер».

Под воздействием солнечных лучей происходит быстрое размножение бактерий в воде. Это проявляется, например, в изменении запаха и вкуса.

Исследования показали, что солнечный свет выщелачивает тяжелые металлы в воду, ее качество ухудшается. Хром, кадмий, свинец, никель и мышьяк, содержащиеся в бутилированном продукте, могут обрести токсичные свойства.

Кроме того, под действием ультрафиолета пластик разлагается, его частички могут попасть в воду, а затем - в организм и нанести вред здоровью.