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Общество

С отремонтированной улицы Рябова украли решетки ливневки

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На заседании комиссии Пензенской гордумы, состоявшемся в пятницу, 14 июня, депутаты подняли вопрос о решетках ливневой канализации на улице Рябова.

«Куда дели решетки с ливневки? Или их специально сняли с какой-то целью?» - поинтересовались народные избранники у и. о. начальника управления ЖКХ Михаила Парастаева.

Тот не стал приукрашивать действительность.

«Их своровали, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Планируем их восстановить и зафиксировать», - ответил чиновник, добавив, что аналогичная ситуация раньше наблюдалась на улице Чапаева.

Он также сообщил, что на Рябова нет никакого видеонаблюдения, поэтому вычислить злоумышленников сложно.

Депутат Игорь Костин, возглавляющий комиссию, поручил Михаилу Парастаеву: «Сообщите в ближайшее время, написано ли заявление в полицию, ведется ли следствие, какие меры приняты».

Также он предложил вместо металлических решеток и люков, привлекающих маргинальных личностей, использовать элементы из композитных материалов. Однако его коллега Александр Смирнов возразил: в связи с подорожанием материалов подобные изделия будут воровать еще активнее, чем металл.

«Такие люки не сдаются в металлолом, а продаются. В Засечном сельсовете Пензенского района такие решетки были сняты в одну ночь. Там подали заявление в полицию. Сейчас материалы подорожали, воруют даже плиты с кладбища, передают мастерам, и те их обрабатывают и продают по второму разу», - рассказал он.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе 2023 года. Специалисты проложили инженерные коммуникации под дорогой, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, сделали дренаж, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.

Тогда отмечалось, что двухполосная дорога протяженностью 1 907 метров отвечает всем действующим нормативам. Однако вскоре автомобилисты начали жаловаться на болото и ловушки - ямы, наполненные водой.

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