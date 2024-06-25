Стало известно, когда на ул. Рябова установят решетки взамен украденных

25.06.2024 | 18:36

Новые решетки ливневой канализации на улице Рябова должны появиться до конца этой недели. Такой срок назвали в управлении ЖКХ г. Пензы.

«Прошу разобраться с загадочным исчезновением решеток на улице Рябова. Сейчас места не огорожены и лишь обозначены ветками», - написала одна из подписчиц телеграм-канала PenzaInform.

Во вторник, 25 июня, представитель управления ЖКХ объяснил ей, что элементы были украдены.

«Мы сообщили в «Пензавтодор» о необходимости провести работы по установке новых решеток. Работы планируют завершить до конца этой недели», - говорится в ответе.

Этой же проблемой ранее заинтересовались депутаты городской думы. И. о. начальника УЖКХ рассказал им, что элементы своровали, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Он также уточнил, что на Рябова нет никакого видеонаблюдения, поэтому вычислить злоумышленников сложно. Новые решетки планируют зафиксировать.

Капитальный ремонт улицы Рябова завершился в августе 2023 года. Специалисты проложили инженерные коммуникации под дорогой, сети наружного освещения, хозяйственно-бытовую и ливневую канализацию, сделали дренаж, восстановили дорожное покрытие, обустроили тротуары с защитными ограждениями.