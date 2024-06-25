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Общество

От пензенцев ждут сигналов о загрязнении дорог

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В районных администрациях Пензы ждут сообщений от горожан о загрязнении дорог строительной техникой.

Чиновники сами регулярно проверяют участки, прилегающие к стройплощадкам, но помочь им проконтролировать соблюдение правил благоустройства могут и неравнодушные пензенцы.

Обнаружившим загрязнение дорог горожанам нужно сделать фотографии и отправить их на электронную почту районной администрации с указанием адреса строящегося объекта:

- администрация Железнодорожного района - adm_gd@mail.ru;

- администрация Ленинского района - len_adm@mail.ru;

- администрация Октябрьского района - oktpenza@mail.ru;

- администрация Первомайского района - apr-penza@mail.ru.

«Согласно правилам благоустройства, на территории стройплощадки должен находиться пункт мойки колес, чтобы не допустить вывоза спецтехникой грязи на улицы. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность», - пояснили в мэрии.

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