Пензенцы пожаловались на отсутствие аптек на улице Клары Цеткин

05.04.2023 | 20:40

Надпись на магазине есть, однако приобрести медикаменты в супермаркете нельзя. Жители многоэтажек на улице Клары Цеткин жалуются на отсутствие в районе аптек. За таблетками, каплями, спреями люди вынуждены ездить. По словам Валентины Владимировны, путь за лекарствами не только отнимает время, но еще и бьет по карману пенсионеров.

«На Шуисте, посмотрите, аптек восемь, почему здесь убрали? Сейчас нужно выезжать. Проезд дорогой, и пожилым людям по автобусам лазить… Нужно обязательно проехать, но почему я должна? Очень тяжело. А так я бы вышла, дорогу перешла и купила», - пожаловалась Валентина Владимировна.

Ближайшая отсюда аптека находится на улице Чапаева, в другой стороне от остановки общественного транспорта и продуктовых магазинов на Клары Цеткин. Закупаться медикаментами там людям очень неудобно.

Валентина Владимировна и другие местные жители просят представителей районной администрации посодействовать в решении данной проблемы и открыть социально значимый пункт в шаговой доступности.

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