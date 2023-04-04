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Из жизни

Спускаться в подвал дома № 19 на Шмидта стало опасно для жизни

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Не каждый коммунальщик рискнет здоровьем или даже жизнью проверить состояние инженерных сетей в подвале дома № 19 на улице Шмидта. Спускаться в техническое помещение очень опасно: кирпичная кладка того и гляди обрушится, стену вдоль лестницы, идущей вниз, можно сказать, выворачивает наизнанку.

Причем произошло это не вчера. Годы не пощадили конструкцию - наглядный пример того, как управляющая организация обслуживает дом.

Дождевая вода или канализационные стоки скопились у двери в подвал - понять сложно, не заглянув внутрь.

«Уже никто туда не заходит. Там все засыпано, и мусор туда бросают кому не лень. Форменное безобразие», - рассказала Галина Ивановна.

Справедливости ради стоит отметить, что без внимания коммунальных служб двухэтажка в Заводском районе не остается. Недавно, например, был проведен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома.

Теперь строителям пора браться за другую проблемную точку здания - фундамент. Или хотя бы для начала привести в порядок аварийную стену.

Журналисты «Службы 11» отправили фотографии разрушений кирпичной кладки в управление жилищно-коммунального хозяйства города. Проблему должны устранить в ближайшее время.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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