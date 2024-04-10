Разбитая дорога на Ростовской убивает нервы и машины пензенцев

10.04.2024 | 09:58

Часть улицы Ростовской в Терновке убивает нервы и машины пензенских водителей. Жалобу на дорогу с ямами разместили в телеграм-канале PenzaInform.

Горожанка прислала видео, указав на проблемный участок - рядом с АЗС «Роснефть» на Рябова, 1В. На кадрах запечатлено, как водители, снизив скорость, пытаются объехать множество ям, заполненных водой.

По разбитой дороге автор ролика ездит ежедневно и каждый раз боится, что останется без колес.

«Хотелось бы задать вопрос администрации города или кто там у нас решает вопрос с дорогами. Когда будет ремонт данного участка? Большинство машин объезжают все эти неровности по территории заправки, но в итоге и там уже дорогу скоро придется ремонтировать», - отметила жительница Пензы.

В конце марта на проблемном отрезке застряла легковушка. Правое переднее колесо полностью ушло в воду, машина накренилась.