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Глас народа

Разбитая дорога на Ростовской убивает нервы и машины пензенцев

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Часть улицы Ростовской в Терновке убивает нервы и машины пензенских водителей. Жалобу на дорогу с ямами разместили в телеграм-канале PenzaInform.

Горожанка прислала видео, указав на проблемный участок - рядом с АЗС «Роснефть» на Рябова, 1В. На кадрах запечатлено, как водители, снизив скорость, пытаются объехать множество ям, заполненных водой.

Разбитая дорога на Ростовской убивает нервы и машины пензенцев

По разбитой дороге автор ролика ездит ежедневно и каждый раз боится, что останется без колес.

«Хотелось бы задать вопрос администрации города или кто там у нас решает вопрос с дорогами. Когда будет ремонт данного участка? Большинство машин объезжают все эти неровности по территории заправки, но в итоге и там уже дорогу скоро придется ремонтировать», - отметила жительница Пензы.

Разбитая дорога на Ростовской убивает нервы и машины пензенцев

В конце марта на проблемном отрезке застряла легковушка. Правое переднее колесо полностью ушло в воду, машина накренилась.

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