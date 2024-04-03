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Глас народа

В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

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На набережной Суры в центре Пензы разрушается основание монумента «Росток». Об этом в среду, 3 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил житель города Константин.

В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

«Почему так происходит? Это ведь одна из главных достопримечательностей в областном центре! Тут все рассыпается на глазах», - возмутился он.

В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

Мужчина прислал фотографии и видео, на которых запечатлен масштаб разрушений: бетон раскрошился, исчезли многие части плитки, а под оставшимися - пустоты.

В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

«Такое неприемлемо для нашего города, стыдно перед гостями. Надеюсь, ответственные найдутся», - написал Константин.

В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

Ранее жительница Пензы рассказала, что постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в центре одноименного сквера рядом с Соборной площадью, снова разрушился.

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