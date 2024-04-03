В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

03.04.2024 | 12:27

На набережной Суры в центре Пензы разрушается основание монумента «Росток». Об этом в среду, 3 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил житель города Константин.

«Почему так происходит? Это ведь одна из главных достопримечательностей в областном центре! Тут все рассыпается на глазах», - возмутился он.

Мужчина прислал фотографии и видео, на которых запечатлен масштаб разрушений: бетон раскрошился, исчезли многие части плитки, а под оставшимися - пустоты.

«Такое неприемлемо для нашего города, стыдно перед гостями. Надеюсь, ответственные найдутся», - написал Константин.

Ранее жительница Пензы рассказала, что постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в центре одноименного сквера рядом с Соборной площадью, снова разрушился.