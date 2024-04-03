В Пензе разрушается основание монумента «Росток»

На набережной Суры в центре Пензы разрушается основание монумента «Росток». Об этом в среду, 3 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил житель города Константин.
«Почему так происходит? Это ведь одна из главных достопримечательностей в областном центре! Тут все рассыпается на глазах», - возмутился он.
Мужчина прислал фотографии и видео, на которых запечатлен масштаб разрушений: бетон раскрошился, исчезли многие части плитки, а под оставшимися - пустоты.
«Такое неприемлемо для нашего города, стыдно перед гостями. Надеюсь, ответственные найдутся», - написал Константин.
Ранее жительница Пензы рассказала, что постамент памятника М. Ю. Лермонтову, стоящего в центре одноименного сквера рядом с Соборной площадью, снова разрушился.
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