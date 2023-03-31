Подъезд дома на Клары Цеткин пропах мышами и канализацией

31.03.2023 | 19:47

Тот, кто не может выйти на улицу, дышит свежем воздухом на балконе. Другие жители дома № 25 на улице Клары Цеткин провели съемочную группу «Службы 11» в самое пахучее помещение многоэтажки - подъезд. К истокам зловония попасть невозможно: подвал - под замком, а ключ - в управляющей компании. В обслуживающую организацию люди неоднократно обращались с жалобами на проблемы с канализацией.

«У нас одна писала письмо, никто не приходил, никому не нужны. Вообще ужас, до девятого этажа доходит запах, невозможно дышать. На первом этаже как люди живут, не знаю», - пожаловалась Валентина Васильевна.

Иван Александрович однажды видел специалиста управляющей компании, который спускался в техническое помещение, чтобы прочистить систему водоотведения.

«Он говорит: «Весь подвал затоплен, надо все чистить». И ругается: что попало сливают. Это уже полгода точно, то и год. Сейчас еще мышами пахнет. Мы на втором этаже живем. Первый и второй этажи - это, можно сказать, самые гнилые», - отметил мужчина.

Окна в подъезде не закрывают. Через распахнутые фрамуги поступает хоть немного свежего воздуха.

Жалобу жителей многоквартирного дома журналисты передали в управляющую компанию. Представитель УК пообещал еще раз прочистить трубы и провести санитарную обработку подвала.

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