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Из жизни

В Пензе росгвардейцы не смогли проехать мимо девушки в беде

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В Пензе сотрудники Росгвардии оказали помощь 21-летней девушке по имени Нина, чья «Лада-Гранта» сломалась на улице Германа Титова.

Пензячку так впечатлило неравнодушие стражей порядка, что она разместила сообщение в соцсети «ВКонтакте»: «Большое спасибо водителю и его напарнику из Росгвардии с номером 8001 ве (буквы плохо запомнила), которые остановились у университета на Германа Титова! Залили мне целую упаковку антифриза из-за его утечки и помогли все поправить, подкрутить, чтобы могла уехать. Девушка Нина!»

В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали, что «водитель и его напарник» - это старший прапорщик полиции Александр Тимошин и сержант полиции Анатолий Дудко.

Около 12 часов дня во вторник, 28 марта, они находились на маршруте патрулирования и, проезжая по улице Германа Титова, заметили на проезжей части автомобиль «Лада-Гранта» с открытым капотом, а возле него растерянную девушку. Проехать мимо бойцы не смогли.

«Росгвардейцы предложили автоледи, оказавшейся в трудной ситуации, помощь. Разобравшись в причине поломки иномарки и убедившись, что девушка больше не нуждается в починке автомобиля, бойцы вневедомственной охраны продолжили несение службы», - уточнили в Росгвардии.

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