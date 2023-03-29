Дорогу на Запорожской местные жители назвали катастрофой

29.03.2023 | 21:35

«Раньше была дорога, а потом осталась тропинка, а по краям - два оврага. Сейчас половодье, течет по ним вода», - сообщила Анна Андреевна.

Пенсионерка рассказывает об улице Запорожской. Туда забредают по великой нужде - это короткий путь, позволяющий с Ферганской и Подольской добраться до Совхоз-Техникума и обратно.

«Там надо идти по узенькой тропиночке. Катастрофа», - пожаловалась Анна Андреевна.

Асфальт местным только снится.

«Здесь его не было никогда. Эта дорога была все время грунтовая, мы своими силами (несколько домов, где машины) привозили щебенку, насыпали. Но дело в том, что дождями все это смывается, проваливается», - сообщила Валентина Николаевна.

Единственное, что утешает, - помощь юному поколению со стороны администрации.

«Слава богу, нам дали школьный автобус. Раньше дети по этой дороге еще ходили в школу в Веселовку», - рассказала женщина.

Автовладельцы в распутицу машины берегут, выезжают, только когда грунт подсохнет или его подморозит.

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