Сетевое издание|18+|Среда|29 мар 2023|23:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Дорогу на Запорожской местные жители назвали катастрофой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Раньше была дорога, а потом осталась тропинка, а по краям - два оврага. Сейчас половодье, течет по ним вода», - сообщила Анна Андреевна.

Пенсионерка рассказывает об улице Запорожской. Туда забредают по великой нужде - это короткий путь, позволяющий с Ферганской и Подольской добраться до Совхоз-Техникума и обратно.

«Там надо идти по узенькой тропиночке. Катастрофа», - пожаловалась Анна Андреевна.

Асфальт местным только снится.

«Здесь его не было никогда. Эта дорога была все время грунтовая, мы своими силами (несколько домов, где машины) привозили щебенку, насыпали. Но дело в том, что дождями все это смывается, проваливается», - сообщила Валентина Николаевна.

Единственное, что утешает, - помощь юному поколению со стороны администрации.

«Слава богу, нам дали школьный автобус. Раньше дети по этой дороге еще ходили в школу в Веселовку», - рассказала женщина.

Автовладельцы в распутицу машины берегут, выезжают, только когда грунт подсохнет или его подморозит.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте