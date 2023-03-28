Отмена ремонта в доме на проспекте Победы возмутила жильцов

28.03.2023 | 21:15

Летом в подъездах дома на проспекте Победы, 7, начался ремонт. За дело взялась управляющая компания «Контур». Со стен рабочие кое-где соскребли остатки краски, самые большие дыры аккуратно замазали. Жильцы собрались закрывать двери квартир полиэтиленом, чтобы защитить от краски. Но тут их огорошили.

«Сказали: ремонт делать не будут, потому что денег нет. А мы за капремонт платим! И, сказали, складываться надо», - сообщила пенсионерка.

Народ эту информацию не воспринял. Люди не поняли, почему они должны дополнительно собирать средства.

«Замазали и оставили - денег нет. Двор я выхожу добровольно убирать», - отметила жительница дома.

Подъезд самостоятельно пенсионерка не выкрасит. Этим она заниматься точно не должна.

В документе, присланном журналистам «Службы 11» из министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения, сказано: ремонт в подъезде должен проводиться раз в пять лет или в три года - в зависимости от состояния. Норма обязательна к исполнению для управляющей организации, но если она обслуживающая, то договор на обновление подъездов должен заключаться отдельно.

Жильцы дома № 7 на проспекте Победы оплачивают содержание и текущий ремонт по тарифу, минимальному для города.

То есть денег действительно могло просто не хватить на краску. Но утверждать это журналисты не берутся и ждут ответа от управляющей компании «Контур».

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