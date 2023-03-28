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Из жизни

Аварийные сараи на улице Леонова создают угрозу людям

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К кому только не обращались жители дома № 9 на улице Леонова с просьбой снести проросшие мхом сараи. Они не только портят облик города - их аварийное состояние видно невооруженным глазом. Людям не смогли помочь в администрации Октябрьского района, народный избранник тоже оказался бессилен в этом вопросе.

«Он сказал: «Мы не имеем права сносить. Они не нам принадлежат, а тому дому, это их земля», - отметила местная жительница Римма Николаевна.

Непонятно, чего ждут ответственные лица - возможно, беды. Массивная деревянная конструкция с каждым годом проседает все больше. Подпорные балки, установленные, скорее всего, владельцами сараев, скоро не выдержат, стены вместе с крышей рухнут как раз на пешеходную зону.

«У нас ребятишки ходят. Хорошо, снега мало в этом году было, а если бы навалило побольше… Стукнет мне в окна, или кто-то пойдет в школу - и насмерть. Недавно ходила в прокуратуру», - рассказала пенсионерка.

Представители надзорного органа предложили Римме Николаевне обратиться в Главное управление МЧС России по Пензенской области. Если есть угроза пожарной безопасности, тогда ведомство вынесет предписание снести эти сараи в Заводском районе. Они уже и горели некоторое время назад.

Между тем местные жители обращают внимание городских властей и на другую проблему. Сухая, безжизненная береза вот-вот упадет прямо на инженерные сети. Спилить аварийное дерево люди просят давно.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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