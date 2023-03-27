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Из жизни

В Заречном дети выезжают на велосипедах под колеса автомобилей

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У школьников начались каникулы, а это значит, что водителям Пензенской области необходимо стать еще внимательнее за рулем. Правила дорожного движения часть детей просто игнорируют.

Так, утром в понедельник, 27 марта, водитель из Заречного стал свидетелем безрассудного поведения школьников на дороге. Видеозаписью инцидента он поделился в Telegram.

На ней запечатлено, как на пешеходном переходе двое детей на велосипедах, не спешиваясь, пересекли проезжую часть. Сделали это они на красный сигнал светофора.

Водители успели среагировать, беды удалось избежать.

«Если родители узнают своих детей, пусть проведут беседу «Как правильно переходить дорогу», - прокомментировал автор свой ролик.

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Источник — видео t.me/zar_info58
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