В Пензе участник СВО получил «Москвич 3» с ручным управлением

29.07.2025 | 16:41

В Пензенской области еще один участник СВО стал обладателем автомобиля с ручным управлением.

Боец получил тяжелое ранение на поле боя, после восстановления перешел на работу в военкомат. Для мобильности ему потребовалась машина, однако на действующих военнослужащих мера поддержки не распространяется.

Мужчина обратился за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Владимиру Фомину.

«Столкнувшись с правовой коллизией, мы инициировали взаимодействие на федеральном уровне. На основе проведенного правового анализа направили обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой с просьбой о содействии.

Благодаря ее оперативному ходатайству и слаженной работе фонда «Защитники Отечества» удалось найти решение в индивидуальном порядке: автомобиль был приобретен за счет средств фонда», - сообщил омбудсмен на своих страницах в соцсетях.

Во вторник, 29 июля, мужчина получил «Москвич 3».

Ранее ветерану СВО, потерявшему обе ноги в зоне боевых действий, передали автомобиль марки SWM (Speedy Working Motors). Пензенец участвовал в спецоперации с 21 ноября 2023 года по 4 сентября 2024-го, был серьезно ранен, после чего лечился в госпитале в Санкт-Петербурге, прошел процедуру протезирования.