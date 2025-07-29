Из жизни

На улице Московской в Пензе заметили лису

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«Голодная лиса рвется к людям в центре Пензы через окна» - видео с таким названием появилось в одной из пензенских групп во «ВКонтакте» во вторник, 29 июля.

Оно было сделано на улице Московской, 34. Лиса заглядывает в окна и мечется вдоль дома.

Автор поста предположил, что животное может быть заражено бешенством, раз вышло к людям.

Мнения пензенцев в комментариях разделились. Одни решили, что лиса оказалась в городе в поисках пищи и мечется, не понимая, как уйти. Другие склонились к версии бешенства: «Голодают они лишь холодными зимами, сейчас лето и еды в лесу для них достаточно, скорее всего, бешенство». Третьи предположили, что лису в центр Пензы кто-то привез и пытался приручить.

Это не первый случай, когда лисы заходят в город. Так, 6 ноября прошлого года пензенцы видели животное в районе Олимпийской аллеи. 23 января 2025-го лисицу заметили на улице Бутузова, 22 февраля - в Заре.

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Источник — фото и видео «Пенза Новости»
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