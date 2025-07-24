Пьяный омич хулиганил в пензенском аэропорту

24.07.2025 | 10:53

В Пензе оштрафовали 30-летнего жителя Омска, который хулиганил в аэропорту.

Пьяный мужчина выражался нецензурно в присутствии других пассажиров, мешал всем и не реагировал на замечания.

За нарушение общественного порядка ему назначили штраф в размере 510 рублей.

«Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения, а также за совершение действий, угрожающих безопасности движения железнодорожного транспорта», - сообщили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

В январе этого года на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Пензу, задержали 44-летнего жителя областного центра, который оскорбил полицейского и напал на него во время рейса.