Криминал

Жила на широкую ногу: в Заречном осудили пожилую мошенницу

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В Заречном вынесли приговор 77-летней горожанке, которая обманывала людей, притворяясь, что разбирается в финансах. Ранее женщину уже наказывали за мошенничество.

Зареченка знакомилась с жертвами, старалась произвести впечатление доброй, образованной и состоятельной женщины, использовала в своей речи разные финансовые термины, чтобы казаться специалистом в этой области.

Когда люди проникались доверием, злоумышленница под разными предлогами выманивала у них деньги. Одним она обещала заработок на биткоинах, другим – хороший процент от капитализации.

Доход мошенницы составил 4 058 773 рубля. Деньги она тратила на себя: покупала одежду, украшения, продукты питания, посещала салоны красоты, концерты и выступления артистов.

Женщина попыталась скрыться от суда, но полиция нашла ее и задержала.

Свою вину мошенница полностью признала и согласилась с исками о возмещении материального ущерба 3 пострадавшим.

Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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