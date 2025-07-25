Жила на широкую ногу: в Заречном осудили пожилую мошенницу

В Заречном вынесли приговор 77-летней горожанке, которая обманывала людей, притворяясь, что разбирается в финансах. Ранее женщину уже наказывали за мошенничество.
Зареченка знакомилась с жертвами, старалась произвести впечатление доброй, образованной и состоятельной женщины, использовала в своей речи разные финансовые термины, чтобы казаться специалистом в этой области.
Когда люди проникались доверием, злоумышленница под разными предлогами выманивала у них деньги. Одним она обещала заработок на биткоинах, другим – хороший процент от капитализации.
Доход мошенницы составил 4 058 773 рубля. Деньги она тратила на себя: покупала одежду, украшения, продукты питания, посещала салоны красоты, концерты и выступления артистов.
Женщина попыталась скрыться от суда, но полиция нашла ее и задержала.
Свою вину мошенница полностью признала и согласилась с исками о возмещении материального ущерба 3 пострадавшим.
Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.
Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.
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