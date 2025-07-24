К детскому саду на улице Терновского в Пензе подползла змея

В среду, 23 июля, рядом с детским садом № 147 «Золотая рыбка» на улице Терновского заметили змею. Работники дошкольного учреждения сразу же обратились к спасателям - сигнал поступил в 11:30.
«Оперативно прибыв по адресу, они определили, что это маисовый полоз, не являющейся ядовитым», - рассказали в пожарно-спасательном центре.
С помощью особого приспособления змея была поймана, затем помещена в стеклянную банку и передана специалистам.
В сентябре прошлого года спасатели выловили змею около торгового центра «Зебра» на улице Кижеватова. Это была гадюка.
Чуть ранее еще одна гадюка приползла на контейнерную площадку между школой № 28 и домом № 45 на улице Краснова. Ее тоже поймали и отвезли в лес.
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