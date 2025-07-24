К детскому саду на улице Терновского в Пензе подползла змея

24.07.2025 | 11:54

В среду, 23 июля, рядом с детским садом № 147 «Золотая рыбка» на улице Терновского заметили змею. Работники дошкольного учреждения сразу же обратились к спасателям - сигнал поступил в 11:30.

«Оперативно прибыв по адресу, они определили, что это маисовый полоз, не являющейся ядовитым», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

С помощью особого приспособления змея была поймана, затем помещена в стеклянную банку и передана специалистам.

В сентябре прошлого года спасатели выловили змею около торгового центра «Зебра» на улице Кижеватова. Это была гадюка.

Чуть ранее еще одна гадюка приползла на контейнерную площадку между школой № 28 и домом № 45 на улице Краснова. Ее тоже поймали и отвезли в лес.