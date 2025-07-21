Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июл 2025|20:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Заречном решили увеличить количество 10-х классов

Печать
Telegram

В Заречном в следующем учебном году станет больше 10-х классов - не 7, а 8, сообщил глава города Алексей Костин.

«В 10-х классах школ № 220, 222, гимназии № 216 «Дидакт», лицея № 230 в группах технологического профиля математика будет изучаться на профильном уровне. В школах № 221, 225, 226 откроются группы универсального профиля с углубленным изучением математики», - написал чиновник в своем телеграм-канале в понедельник, 21 июля.

Кроме того, по его словам, с сентября откроется факультатив для всех школьников 9-11-х классов, желающих углубленно изучать химию и готовиться к ЕГЭ по этому предмету.

«Программу факультатива будут курировать преподаватели Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова МИРЭА», - указал Алексей Костин.

Он отметил, что в этом учебном году в Заречном вырос средний балл за ЕГЭ по физике, химии, информатике и биологии. Он значительно выше общероссийских значений. Также увеличился средний балл по профильной математике.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте