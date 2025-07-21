В Заречном решили увеличить количество 10-х классов

21.07.2025 | 19:36

В Заречном в следующем учебном году станет больше 10-х классов - не 7, а 8, сообщил глава города Алексей Костин.

«В 10-х классах школ № 220, 222, гимназии № 216 «Дидакт», лицея № 230 в группах технологического профиля математика будет изучаться на профильном уровне. В школах № 221, 225, 226 откроются группы универсального профиля с углубленным изучением математики», - написал чиновник в своем телеграм-канале в понедельник, 21 июля.

Кроме того, по его словам, с сентября откроется факультатив для всех школьников 9-11-х классов, желающих углубленно изучать химию и готовиться к ЕГЭ по этому предмету.

«Программу факультатива будут курировать преподаватели Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова МИРЭА», - указал Алексей Костин.

Он отметил, что в этом учебном году в Заречном вырос средний балл за ЕГЭ по физике, химии, информатике и биологии. Он значительно выше общероссийских значений. Также увеличился средний балл по профильной математике.