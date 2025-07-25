Госавтоинспекция нашла и оштрафовала «героя Кузнецка»

25.07.2025 | 15:58

Сотрудники Госавтоинспекции, изучая посты пензенцев в соцсетях, обратили внимание на видеозапись из Кузнецка. Водитель «Лады-Гранты» на улице Гагарина проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, двигаясь по встречной полосе.

Видео было снято 17 июля в 10:12. «Пусть мой город знает своего героя» - так подписал его автор.

Водителя нашли, им оказался мужчина 1979 года рождения. Он признал вину.

На кузнечанина составили 2 протокола. За проезд на запрещающий сигнал светофора его ждет штраф в 1 500 рублей, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - в 7 500 рублей.

«Госавтоинспекция благодарит граждан за их неравнодушное отношение к культуре вождения на дорогах, а также призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД», - сообщили в областной Госавтоинспекции.